Жители кузбасского города на время останутся без электричества

В Мариинске свет пропадет из домов горожан, которые проживают в домах по улицам Паровозной, 50 лет Октября, Водопроводной и Достоевского. Неудобства местных жителей продлятся с 13:00 до 16:00.

Стоит отметить, что еще одна волна массовых отключений пользователей запланирована на понедельник, 20 декабря. Перебои с электроэнергией возникнут в период с 09:00 до 12:00. Правда в этот раз электричества не будет по улицам Наумова и Ярославского, переулкам Наградский и Ярославского, а также в строениях № 25, 27, 27а, 29 по улице Макаренко.