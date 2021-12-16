Жители кузбасского города на время останутся без электричества

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Некоторые жители одного из кузбасских городов в ближайшие дни столкнутся с перебоями в подаче электроэнергии.

В Мариинске свет пропадет из домов горожан, которые проживают в домах по улицам Паровозной, 50 лет Октября, Водопроводной и Достоевского. Неудобства местных жителей продлятся с 13:00 до 16:00.


Стоит отметить, что еще одна волна массовых отключений пользователей запланирована на понедельник, 20 декабря. Перебои с электроэнергией возникнут в период с 09:00 до 12:00. Правда в этот раз электричества не будет по улицам Наумова и Ярославского, переулкам Наградский и Ярославского, а также в строениях № 25, 27, 27а, 29 по улице Макаренко.

Да!
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