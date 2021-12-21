Жители кузбасского города на время лишатся холодной воды

По последним данным, холодной воды у части населения города Прокопьевск не будет 21 декабря с 12:00 до 16:00. Под отключение попадают следующие адреса:

ул. Профсоюзная от 18 дома и на увеличение,

ул. Бобруйская,

ул. Кавказская,

ул. Цикличная,

ул. Красноводская,

ул. Бакинская,

ул. Панфилова,

ул. Квартальная,

пос. Восточный.

Причина отключения – ремонтные работы по ул. Профсоюзная, 24.

После возобновления подачи, специалисты рекомендуют в последующие 10 дней отстаивать или кипятить воду из под крана.