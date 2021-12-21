Жители кузбасского города на время лишатся холодной воды

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Прокопчанам сегодня предстоит пережить отключение холодного водоснабжения.

По последним данным, холодной воды у части населения города Прокопьевск не будет 21 декабря с 12:00 до 16:00. Под отключение попадают следующие адреса:

  • ул. Профсоюзная от 18 дома и на увеличение,
  • ул. Бобруйская,
  • ул. Кавказская,
  • ул. Цикличная,
  • ул. Красноводская,
  • ул. Бакинская,
  • ул. Панфилова,
  • ул. Квартальная,
  • пос. Восточный.

Причина отключения – ремонтные работы по ул. Профсоюзная, 24.

После возобновления подачи, специалисты рекомендуют в последующие 10 дней отстаивать или кипятить воду из под крана.

Да!
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