Жители кузбасского города на время лишатся холодной воды

По последним данным, холодной воды у части населения города Прокопьевск не будет 21 декабря с 12:00 до 16:00. Под отключение попадают следующие адреса:
- ул. Профсоюзная от 18 дома и на увеличение,
- ул. Бобруйская,
- ул. Кавказская,
- ул. Цикличная,
- ул. Красноводская,
- ул. Бакинская,
- ул. Панфилова,
- ул. Квартальная,
- пос. Восточный.
Причина отключения – ремонтные работы по ул. Профсоюзная, 24.
После возобновления подачи, специалисты рекомендуют в последующие 10 дней отстаивать или кипятить воду из под крана.
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