Жители кузбасского города на время лишатся электричества

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Специалисты заявили о перебоях в подаче электричества, которые произойдут сегодня в одном из городов Кемеровской области.

В среду, 18 мая, некоторые прокопчане будут вынуждены обходиться без электроэнергии. Речь идет о пользователях, проживающих по следующим адресам:

  • с 09:00 до 12:00 - ул. Ноградская, 28,30; ул. Смоленская, 36-61; пер. Березовский, 11-17; ул. Ближняя, 10; пер. Ближний, 5-12; ул. Пархоменко, 1-13; ул. Рядовая, 1-4; ул. Специалистов, 1,2,2/А; ул. Артельная, 1-28; пл. Мясокомбината, 23, 24, 25-73/А; ул. 2-я Строительная, 48-54/А; ул. Айвозовского, 2-36; ул. Горловская, 22; ул. Грекова, 1-62; ул. Карпинского, 1-20; ул. Крамского, 1-22; ул. Левитана, 1-16; ул. Перовской, 1-19; ул. Репина, 2-32; ул. Рудакова, 1-40; ул. Судженская, 7-16; ул. Целинная, 1-40;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. Институтская, 107,109,109/2;
  • ул. Революции, 168,170,172,174,176; ул. Спасская, 21,23,1-28; ул. Можайского, 4,7,9,11,13,15,16,17,18,20,22,24,2-14; ул. Горловская, 2,5,7,1-33; ул. 2-я Строительная, 31-40; ул. Айвазовского, 35/А; ул. Волховская, 16-32; ул. Судженская, 17-28.

Перебои возникнут из-за необходимости проведения ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру", ссылаясь на диспетчера городской Энергосети.

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