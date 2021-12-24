Жители кузбасского города на время лишатся электричества

Отключение электроэнергии запланировано сегодня, 24 декабря, в Прокопьевске. При этом подача света будет приостановлена не у всех пользователей, а только у части жителей, проживающих по следующим адресам:
- с 08:40 до 09:30 - ул.Главная, 158-211; ул.Полеводческая, 4-80/А; ул.Захаренко, 19-31; ул.Путейская, 14; ул.2-я Полеводческая, 4-16; ул.Пожарная, 35,35/А,41;
- с 09:00 до 10:00 - ул.Грунтовая, 3-19; ул.Линейная, 24,11-63А; ул.Почтовая, 3-38; ул.Прокопьевская, 26-78;
- с 10:00 до 11:30 - ул.Главная, 213-267; ул.Парковая, 2-173;
- с 13:00 до 14:00 - ул.Артельная, 1-28; пл.Мясокомбината, 23,24,25-73/А;
- ул.Грунтовая, 3-19; ул.Линейная, 24,11-63А; ул.Почтовая, 3-38; ул.Прокопьевская, 26-78.
Энергетики отметили, что перебои возникнут из-за ремонтных работ на линии.
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