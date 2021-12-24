Жители кузбасского города на время лишатся электричества

0
Фото:  

Прокопчанам стоит готовиться к перерывам в подаче электроэнергии, которые будут происходить сегодня на протяжении дня.

Отключение электроэнергии запланировано сегодня, 24 декабря, в Прокопьевске. При этом подача света будет приостановлена не у всех пользователей, а только у части жителей, проживающих по следующим адресам:

  • с 08:40 до 09:30 - ул.Главная, 158-211; ул.Полеводческая, 4-80/А; ул.Захаренко, 19-31; ул.Путейская, 14; ул.2-я Полеводческая, 4-16; ул.Пожарная, 35,35/А,41;
  • с 09:00 до 10:00 - ул.Грунтовая, 3-19; ул.Линейная, 24,11-63А; ул.Почтовая, 3-38; ул.Прокопьевская, 26-78;
  • с 10:00 до 11:30 - ул.Главная, 213-267; ул.Парковая, 2-173;
  • с 13:00 до 14:00 - ул.Артельная, 1-28; пл.Мясокомбината, 23,24,25-73/А;
  • ул.Грунтовая, 3-19; ул.Линейная, 24,11-63А; ул.Почтовая, 3-38; ул.Прокопьевская, 26-78.

Энергетики отметили, что перебои возникнут из-за ремонтных работ на линии.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32086

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined