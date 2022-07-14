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Жители кузбасского города на весь день лишились холодной воды

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Временная приостановка холодного водоснабжения произошла в одном из городов Кемеровской области.

Сегодня, 14 июля, в Ленинске-Кузнецком прекратилась подача холодной воды для части населения. Горожане лишились воды до 20:00 часов.


Под отключение попадали дома по следующим адресам:

  • ул. Ленина по нечетной стороне;
  • ул. Почтовая;
  • ул. Майкова;
  • пер. Мусорского;
  • ул. Братская;
  • пер. Коммунистический;
  • ул. Коммунистическая 1-14;
  • ул. Фурманова 1-24;
  • пер. Фурманова;
  • ул. Сухова 2-22 по четной стороне 5-29 по нечетной стороне, сообщают в пресс-службе администрации Ленинска-Кузнецкого.

Специалисты уточнили, что данные мера была принята из-за необходимости ремонта пожарных гидрантов.

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