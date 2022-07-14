Жители кузбасского города на весь день лишились холодной воды

Сегодня, 14 июля, в Ленинске-Кузнецком прекратилась подача холодной воды для части населения. Горожане лишились воды до 20:00 часов.
Под отключение попадали дома по следующим адресам:
- ул. Ленина по нечетной стороне;
- ул. Почтовая;
- ул. Майкова;
- пер. Мусорского;
- ул. Братская;
- пер. Коммунистический;
- ул. Коммунистическая 1-14;
- ул. Фурманова 1-24;
- пер. Фурманова;
- ул. Сухова 2-22 по четной стороне 5-29 по нечетной стороне, сообщают в пресс-службе администрации Ленинска-Кузнецкого.
Специалисты уточнили, что данные мера была принята из-за необходимости ремонта пожарных гидрантов.
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