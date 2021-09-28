Жители кузбасского города на сутки останутся без холодной воды

Соответствующую информацию рассказали власти города Новокузнецк. В сообщении на сайте администрации указано, что в предстоящий четверг, 30 сентября, в период с 8:00 по местному времени будет отключена холодная вода в домах Новоильинского и Заводского районов, также это затронет территорию села Ильинка. Что касается Кузнецкого района, то останутся без воды жители частного сектора в районе "крепостной горы".

При этом подача возобновится только через сутки на утро в пятницу, 1 октября, до 6:00.

Такое решение вызвано тем, что в это время будет проведен плановый ремонт на одном из городских магистральных водоводах. Подобные работы необходимы для снижения аварийности, а также надежной работы системы водоснабжения в зимний период, заключили чиновники.