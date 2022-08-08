Жители кузбасского города на сутки лишатся холодной воды

В Ленинске-Кузнецком некоторые жители на сутки лишатся холодной воды. О предстоящем отключении местных граждан предупредил мэр города Константин Тихонов.
– В связи с необходимостью подготовки объектов водоснабжения к отопительному сезону 2022/2023 будет проводиться суточная остановка по холодному водоснабжению, – сказано в его Telegram-канале.
Чиновник указал, что ограничение вступит в силу с утра 8:00 вторника, 9 августа, и продлится до 8:00 предстоящей среды, 10 августа. Все это время с 10:00 до 22:00 по 44 адресам будет организован развоз воды.
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