Жители кузбасского города на сутки лишатся холодной воды

Мэр Белово Алексей Курносов сообщил, что из-за проведения работ по замене магистрального водовода жители города лишатся холодной воды. Планируется, что отключение будет произведено во вторник, 12 октября, с 24:00. Возобновят подачу воды через сутки.

‒ Под отключение попадает центральная часть города, Новый Городок, Бабанаково, Инской. Информацию разместим дополнительно, ‒ рассказал Алексей Курносов на официальной странице в социальной сети.

Отмечается, что данные работы вызваны необходимостью снизить нагрузку на магистральный водовод и снизить риски аварий.