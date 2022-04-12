Жители кузбасского города на месяц потеряют возможность выписать уголь

Согласно официальной информации, Гурьевский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт" будет проводить плановый ремонт весового оборудования погрузочной техники. Работы будут идти на угольном складе с 1 по 30 июня текущего года, что внесет некоторые изменения в снабжение населения углем.

‒ В связи с этим, выписка угля, погрузочно-разгрузочные работы в вышеуказанный период производится не будут, ‒ рассказал глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что ремонт проводится для подготовки к новому отопительному сезону.