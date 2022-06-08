Жители кузбасского города на две недели лишатся горячей воды из-за ремонта

Горячая вода исчезнет из домов жителей Юрги, о чем рассказал в социальных сетях глава города Алексей Фомин. По данным градоначальника, отключение будет длиться две недели.

–С 20 июня по 4 июля включительно будет прекращена подача горячей воды. Это необходимо для обеспечения надежной работы ТЭЦ в отопительный сезон и выполнения ремонтных работ, проведение которых возможно только при отключении горячего водоснабжения, – сказал чиновник.

Он также обратился к гражданам, что бы те отнеслись с пониманием к работе коммунальных служб и потерпели некоторые неудобства, вызванные ограничением подачи воды.