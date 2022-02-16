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Жители кузбасского города массово лишатся электричества

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В кузбасском городе уже сегодня в домах пропадет электричество, на время исчезнет свет.

Сегодня в среду, 16 февраля, в домах части прокопчан пропадет электричество. Плановое отключение затронет пользователей, проживающих по следующим адресам:

  • проспект Ленина, 14 (с 09:00 до 11:00),
  • проспект Ленина, 10 (с 09:00 до 15:00),
  • улица Пионерская, 51; Врубовая, 1-106; Железнодорожная, 2-83; Закладочная, 2-107; Тунгусская, 1-31; Сибирских Добровольцев, 1-65; Таймырская, 3-47; переулок Закладочный, 3-42; улица Весенняя, 3-12; Б.Хмельницкого, 27,29,31,48,23-42; переулок Маганак, 3-58; улица Маганак, 3,4,7,9 (с 10:00 до 15:00),
  • улица Соборная, 1/А,1/Б,1/В,1/Г,2/А,6/А; переулок Строителей, 2-11; улица Предтеченская, 6-15 (с 13:00 до 16:30).

Отмечается, что свет на время исчезнет из строений, расположенных по по улицам Есенина, 12,14,16,18,20,22,24; Грекова, 14-62; Карпинского, 17,18,19,20; Крамского, 21,22; Левитана, 18; Перовской, 17,18,19; Репина, 19,21,23, передает "Прокопьевск.ру".

Да!
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