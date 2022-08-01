Жители кузбасского города лишились горячей воды из-за аварии

В Анжеро-Судженске минувшей ночью возникло ЧП: на напорном трубопроводе сетевых насосов на станции АО "Каскад-Энерго" произошел порыв, из-за чего потребители по всем направлениям остались без горячей воды.
Специалисты должны устранить аварию ближе к полуночи, уточнил мэр города Александр Рыбалко.
– Приблизительное время устранения аварии – к 24:00 часам, – говорится в сообщении.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане пожаловались на ржавую воду из-под крана.
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