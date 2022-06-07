Жители кузбасского города лишатся холодной воды

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В городе Прокопьевск сегодня часть пользователей останется без холодной воды. Отключение произойдет из-за проведения ремонтных работ.

Сегодня во вторник, 7 июня, с 9:00 и до окончания ремонтных работ на улице Тюленина у некоторых прокопчан не будет холодной воды. По данным специалистов, речь идет о пользователях, проживающих по адресам:

  • ул. Тюленина,
  • О. Кошевого,
  • Третьякевича,
  • Молодогвардейская, 2,
  • Молодогвардейская,
  • Труда,
  • п/к Труда.

Отмечается, что после возобновления подачи людям следует в течение 10 дней отстаивать или кипятить воду. При возникновении вопросов можно позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 61-40-11.

Да!
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