Жители кузбасского города лишатся холодной воды

Сегодня во вторник, 7 июня, с 9:00 и до окончания ремонтных работ на улице Тюленина у некоторых прокопчан не будет холодной воды. По данным специалистов, речь идет о пользователях, проживающих по адресам:
- ул. Тюленина,
- О. Кошевого,
- Третьякевича,
- Молодогвардейская, 2,
- Молодогвардейская,
- Труда,
- п/к Труда.
Отмечается, что после возобновления подачи людям следует в течение 10 дней отстаивать или кипятить воду. При возникновении вопросов можно позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 61-40-11.
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