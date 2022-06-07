Жители кузбасского города лишатся холодной воды

Сегодня во вторник, 7 июня, с 9:00 и до окончания ремонтных работ на улице Тюленина у некоторых прокопчан не будет холодной воды. По данным специалистов, речь идет о пользователях, проживающих по адресам:

ул. Тюленина,

О. Кошевого,

Третьякевича,

Молодогвардейская, 2,

Молодогвардейская,

Труда,

п/к Труда.

Отмечается, что после возобновления подачи людям следует в течение 10 дней отстаивать или кипятить воду. При возникновении вопросов можно позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 61-40-11.