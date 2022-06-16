+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Жители кузбасского города лишатся электричества на несколько часов

0
Фото:  

Сегодня на некоторых улицах Прокопьевска произойдет отключение электроэнергии из-за ремонтных работ.

В четверг, 16 июня, часть прокопчан лишится электричества, о чем рассказали специалисты местной Энергосети. Отключение затронет граждан, проживающих в домах по следующим адресам:

  • с 09:00 до 17:00 - поселок НОВОСТРОЙКА; СНТ "Медик"; СНТ "Центральное"; ул. Лесная, 1-15; пер. Боровской, 1,2,3,5,8; ул. Боровская, 1-30; ул. Водная, 1-17; пер. Водный, 8; ул. Плотинная, 1-30; пер. Плотинный, 1-25; ул. Солнечная, 1-19; ул. Новая, 2-14,34; поселок Кордон;
  • с 13:00 до 14:00 - СНТ "Курортное 1-165; ул. Парковая, 280, 280/А, 282, 18/А, 278-287;
  • с 13:00 до 15:00 - ул. Крымская, 1-25; ул. Кузнецкая, 1-24; пер. Кузнецкий, 1-13; ул. Локомотивная, 8-13, 13А; ул. Майская, 2-38; ул. Радищева, 9,11,12,14.

Как пишет "Прокопьевск.ру", обесточивание произойдет из-за проведения плановых ремонтных работ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37228

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined