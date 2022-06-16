Жители кузбасского города лишатся электричества на несколько часов

В четверг, 16 июня, часть прокопчан лишится электричества, о чем рассказали специалисты местной Энергосети. Отключение затронет граждан, проживающих в домах по следующим адресам:
- с 09:00 до 17:00 - поселок НОВОСТРОЙКА; СНТ "Медик"; СНТ "Центральное"; ул. Лесная, 1-15; пер. Боровской, 1,2,3,5,8; ул. Боровская, 1-30; ул. Водная, 1-17; пер. Водный, 8; ул. Плотинная, 1-30; пер. Плотинный, 1-25; ул. Солнечная, 1-19; ул. Новая, 2-14,34; поселок Кордон;
- с 13:00 до 14:00 - СНТ "Курортное 1-165; ул. Парковая, 280, 280/А, 282, 18/А, 278-287;
- с 13:00 до 15:00 - ул. Крымская, 1-25; ул. Кузнецкая, 1-24; пер. Кузнецкий, 1-13; ул. Локомотивная, 8-13, 13А; ул. Майская, 2-38; ул. Радищева, 9,11,12,14.
Как пишет "Прокопьевск.ру", обесточивание произойдет из-за проведения плановых ремонтных работ.
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