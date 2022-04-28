Жители кузбасского города лишатся электричества из-за ремонта

Сегодня в четверг, 28 апреля, прокопчане временно лишатся электроэнергии. По данным специалистов, свет будет отключен по следующим адресам:
- с 09:00 до 10:00 - ул. Астраханская, 1-62; ул. Макеевская, 3-64; ул. Баргузинская, 44-111,111/Б; ул. В. Симбирского, 1-66; пер. Гомельский, 1-24; ул. Гомельская, 1,3;
- с 09:00 до 12:00 - ул. Александровская, 1-19; ул. Житомирская, 3-54; пер. Житомирский, 3-16; ул. Запорожская, 1-14; ул. З. Космодемьянской, 2-56; ул. Минусинская, 2-11; ул. Новая, 10-41; ул. Щорса, 1-29;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Обручева, 4,6,8; пр. Ленина, 11,13. ул. 2-я Знаменская, 1-17; ул. 2-я Сенная, 1-16; ул. Горьковская, 3-35; ул. Знаменская, 2-24; ул. Ижевская, 3-43; ул. Кольчугинская, 16-45; ул. Керченская, 1; ул. Коллективная, 26; ул. Краснознаменная, 3-16; ул. Мурманская, 9-26; ул. Передовая, 11-18; ул. Рязанская, 2-8; ул. Сенная, 23-66; ул. 2-я Керченская, 2,4;
- с 13:00 до 16:30 - котельная школы; Г/узел 1/А; о/л "Юность"; о/л "Космос"; ЗОЦ "Олимпиец"; СНТ Березка; СНТ "Радуга"; СНТ "Лесное 2"; СНТ "Солнечное"; СНТ "Лесное 1; КУЗНИИУИ сад"; СНТ "Солнечное-2"; с/о Красная Калина; ул. Весенняя, 1-47; ул. Дачная, 1-23; ул. Полевая, 1-32; пер. Школьный, 1-10; ул. Сосновая, 1-22; ул. Центральная, 1-73; ул. Родниковая, 4-14; ул. Береговая, 1-32; ул. Лесная, 1-99; пер. Лесной, 1/А,2,2/А(2),3,3/А; ул. Новая, 15; пер. Таежный, 1-8; пер. Новый, 2-18; пер. Садовый, 1-11; пер. Кедровый, 1-84/А; ул. Молодежная, 4-11; ул. Строителей, 2-18; ул. Заречная, 2; ул. Школьная, 1-61; пер. Ясный, 2-13; ул. Морская, 2-11,19; пер. Березовый, 3-14; пер. Дальний, 1-5,5/А; пер. Солнечный, 1,1/А,2,2/А; ул. Луговая, 1-54.
Отмечается, что перебои возникнут из-за проведения ремонтных работ на Сети. Информация составлена по сообщению диспетчера Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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