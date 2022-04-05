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Жители кузбасского города лишатся электричества

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Во вторник, 5 августа, жители нескольких домов в Прокопьевске лишатся электроэнергии. Ее отключат на несколько часов.

Электричество исчезнет из домов прокопчан сегодня во вторник, 5 апреля. Речь идет о пользователях, проживающих по адресам:

  • с 09:00 до 11:00 - пр. Шахтеров, 15;
  • с 09:00 до 11:30 - ул. Обручева, 34,36;
  • с 09:00 до 16:30 - СНТ "Тополь", СНТ "Рябинка"; СНТ "Курортное"; ул. Парковая, 280, 280/А, 282, 18/А, 278-287;
  • с 09:00 до 17:00 - ул. Трамвайная, 8; ул. Халтурина, 1; ул. Куйбышева, 7,9; ул. Северная, 9,10,12; ул. Часовая, 1,2,10; ул. 2-я Пятилетка, 1/А-8; ул. Кирова, 20-29; ул. Революции, 17,25,45,47,49; пер. Революции, 3,5,7,11; ул. Советская, 13,15;
  • ул. Борцы за Свободу, 7; ул. Сарыгина, 2/А,6,7,8,9,13,15,18,20,2-23; ул. Кольская, 4-50; ул. Хибинская, 7-62; ул. Циолковского, 30-36;
  • с 13:00 до 16:00 - 10 м-он, 22,23,29,30,31,52;
  • с 13:00 до 17:00 - ул.2-я Стандартная, 1-18; ул.Нежинская, 1,2; ул.Стандартная, 10, 1-23.

Причина отключения плановые ремонтные работы. Соответствующую информацию гражданам озвучили в городской Энергосети, передает "Прокопьевск.ру".

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