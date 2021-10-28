Жители кузбасских городов заметили в небе таинственный внеземной объект

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Жители городов из разных уголков Кузбасса заметили внеземной объект с ярким свечением, который сначала появился в небе, а потом самовольно исчез.

Жители сразу нескольких Кузбасских городов сегодня ранним утром в четверг, 28 октября, заметили в небе странный неопознанный объект, который выделялся на темном фоне своим ярким белым светом. Свидетели поспешили запечатлеть событие на камеру, а после разместили снимок в Сети, где зрители приступили к активному обсуждению природы происхождения сфотографированного явления.


Так, в комментариях пользователи соцсетей указали, что светлая точка в небе активно двигалась, а после самовольно исчезла.


Некоторые выразили мнение, что неопознанным объектом мог быть метеорит, который прибыл на планету Земля из космоса. Сторонники теории о существовании внеземной жизни предположили, что на камеру попал корабль инопланетян. Также имела место и версия о том, что яркий свет в небе это ракета. Правда в последние сутки информации с подтверждением запуска подобного оборудования в СМИ не появлялось.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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