Жители кузбасских городов заметили в небе таинственный внеземной объект

Жители сразу нескольких Кузбасских городов сегодня ранним утром в четверг, 28 октября, заметили в небе странный неопознанный объект, который выделялся на темном фоне своим ярким белым светом. Свидетели поспешили запечатлеть событие на камеру, а после разместили снимок в Сети, где зрители приступили к активному обсуждению природы происхождения сфотографированного явления.

Так, в комментариях пользователи соцсетей указали, что светлая точка в небе активно двигалась, а после самовольно исчезла.

Некоторые выразили мнение, что неопознанным объектом мог быть метеорит, который прибыл на планету Земля из космоса. Сторонники теории о существовании внеземной жизни предположили, что на камеру попал корабль инопланетян. Также имела место и версия о том, что яркий свет в небе — это ракета. Правда в последние сутки информации с подтверждением запуска подобного оборудования в СМИ не появлялось.