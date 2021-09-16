Жители Кузбасса высказались по поводу происхождения коронавируса

По результатам исследования выяснилось, что большая часть (65%) кузбассовцев убеждена, что коронавирус был создан искусственно и намеренно выпущен в мир. При этом лишь 10% опрошенных считают, что за распространением инфекции стоит Китай, еще 55% - винят в этом другие страны.

Помимо этого, 17% жителей Кемеровской области ответили, что COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться от человека к человеку в результате халатности. 11% респондентов подтвердили, что являются сторонниками общепринятой теории о передаче вируса к человеку от летучей мыши. Оставшиеся 7% участников опроса посчитали, что инфекция возникла по другим причинам.

Опрос проводился в августе этого года и охватил жителей разных регионов России. В целом по стране 65% граждан считают, что COVID-19 был создан и распространен намеренно. Исследование организовал автомобильный сайт Дром.