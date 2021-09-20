Жители Кузбасса стали больше тратить в 2021 году

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Кузбасс стал одним из регионов, в которых наблюдается рост потребительского спроса за первые семь месяцев 2021 года.

Исследователи составили рейтинг, в котором распределили регионы России по уровню потребительского спроса. Место зависело от изменения объема потребительских трат.

Кемеровская область заняла 74 строчку: потребительский спрос с января по июль 2021 года вырос на 3,4%, а ежемесячные траты увеличились почти на две тысячи рублей и в среднем составили 18,3 тысячи рублей.


На позицию выше Кузбасса ‒ Алтайский край (прирост потребительского спроса составил 3,8%), 75 строчку рейтинга занимает Омская область (прирост ‒ 3,2%), следует из статистики РИА Новости.


Самый значительный прирост потребительского спроса ‒ на 22% ‒ в Краснодарском крае. В Томской области, замыкающей рейтинг, показатели отрицательные: -1,0%.

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