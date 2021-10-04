Жители Кузбасса раскритиковали власть за недоступность Шерегеша и отсутствие его развития

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В социальных сетях стали появляться сообщения жителей Кемеровской области которые, обращаясь к властям, говорят о недоступности популярного курорта для местных жителей и отсутствия в нем развития.

По мнению кузбассовцев, в последнее время горнолыжный курорт является менее доступным для местных жителей, чем для гостей из других регионов или стран. Такая ситуация, по их мнению, сложилась из-за повышения цен.

- Шерегеш для приезжих! Свои уже не в состоянии там отдыхать! Хватит цены ломить, а зарплаты не выплачивать! - говорится в одном из сообщений пользователей на странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Instagram.

Жители Кемеровской области также оказались недовольны текущим развитием Шерегеша. Они напомнили, что на его развитие уже выделялись деньги, однако жители поселка изменений не замечают.

- Переселения из аварийных домов не происходит, цены только на жилье подскочили в 3 раза. Хрущевка в Шерегеше 40 кв. м. стоит 5 миллионов рублей. Это что вообще за цены?... А по сути деревня, коровы ходят по центральным улицам, мусорки вечно полные и никто их не убирает, вода ржавая, оранжевого цвета. <...> Когда начнутся изменения в Шерегеше, которые увидят местные жители? - задалась вопросом жительница Кузбасса.

После появления сообщений в Сети представители администрации Таштаголького района, где располагается курорт, напомнили, что на развитие самого поселка Шерегеш целевое финансирование никогда не выделялось. Несмотря на это, его дороги, пожарное депо, водозабор и водовод включены в программу развития региона и ждут либо отбора подрядчика, либо финансирования.


Остальные проблемы поселка, как оказалось, также имеют обоснование. Так, стоимость жилья не выходит за рамки закона, а формируется исходя из соотношения спроса и предложения, выпас коров должен осуществляться по разработанной схеме, а мусор из поселка вывозят регулярно и в несколько раз больше, чем предполагает число жителей.

- По качеству воды создана рабочая группа, в настоящее время массовых жалоб нет, а по отдельным сигналам предпринимаются оперативные меры, - сообщили в администрации.

Помимо этого, власти напомнили, что за последние годы в поселке капитально отремонтированы асфальт на 7 улицах, 12 многоквартирных домов, 8 дворов и 3 общественных территорий, а также создана площадь мероприятий, установлено 9 детских и спортивных площадок.


Напомним, Сергей Цивилев уже комментировал рост цен на кузбасском курорте, объяснив это его высоким спросом. Ранее редакция AVOKADO также писала, что деньги инвесторов в сумме более 8 миллиардов рублей будут выделены именно для курортного комплекса Шерегеша.

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