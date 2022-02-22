Жители Кузбасса предложили безвозмездное проживание беженцам из ДНР и ЛНГ

Несколькими днями ранее волонтеры создали "Карты помощи". Суть проекта заключается в предложении россиянами о временном размещении переселенцев из ДНР и ЛНР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Среди желающих приютить граждан оказалось несколько жителей Кемеровской области. Для этого им необходимо было отметить адрес дома на карте России и дать краткое описание жилища и количество людей, которое они готовы принять.

Четыре семьи из Новокузнецка, кемеровского поселка Комиссарово, Кемерова и Токинского района оставили метки на карте.

Всего на данный момент приняли участие 370 жителей со всей России.

Напомним, ранее стало известно, что Кузбасс примет беженцев из ДНР и ЛНР.