Жители Кузбасса пожаловались на смертельно опасный колодец

Сообщение об открытом канализационном люке появилось в сообществе во "ВКонтакте" сегодня днем в понедельник, 11 апреля. Со слов автора поста, глубокая яма расположена на улице Волкова в районе дома №16 в городе Березовский. При этом в тексту публикации указано, что на указанном участке часто гуляют дети.

– Скажите пожалуйста куда можно обратиться с этим вопросом, люк открыт, прикрыть палкой, – поинтересовалась местная жительница.

В комментариях интернет-пользователь порекомендовал рассказчице обратиться с жалобой в УК, специалисты которой должны разобраться с опасностью во дворе.