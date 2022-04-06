Жители Кузбасса пожаловались на сезонный потоп в квартирах

В Сети жительница города Анжеро-Судженск распространила информацию, что в жилом многоэтажком доме на улице Сосновая, 51 на протяжении нескольких лет протекает крыша, из-за чего граждане вынуждены мириться с неудобствами. Так, со слов рассказчицы, коммунальные службы пробовали разобраться с проблемой, однако, безуспешно, поскольку вода продолжила проникать в квартиры в том числе и ее, которая расположена на девятом этаже.

– Будь то сильный проливной дождь (2021 год), то талый снег (2022 год). В прошлом году приезжали, "устранили" протечку, в этом году повторяется то же самое и в том же месте. Ждать сильного ливня и готовить тазики? Или все таки причину устранят раз и надолго? – следует из текста на платформе "Кузбасс Онлайн".

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса, который заверил, что работы по устранению протечки на указанном адресе уже запланированы на текущий апрель. Правда более точные сроки собеседник предпочел умолчать.