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Жители Кузбасса пожаловались на рыжую воду из-под крана

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Фото:  

Рыжая вода начала поступать в дома жителей Кемеровской области после старта гидравлических испытаний тепловых сетей.

После отключения горячего водоснабжения из-под кранов в жилища граждан из пгт Инской начала просачиваться "рыжая" холодная вода, которую местные жители не рискуют пить, также встал вопрос и с купанием, поскольку проводить водные процедуры под такой жидкостью многим не приятно.

– И такое происходит в пгт.Инской очень,очень часто. Когда-нибудь наведут порядок в конце то концов?! – сокрушился интернет-пользователь.

На прикрепленной к посту фотографии видно, что у вода имеет ярко-рыжий оттенок. В администрации Беловского городского округа отреагировали на происходящее.


По данным чиновников, подача горячего водоснабжения приостановлена с 16 по 22 мая из-за необходимости проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Для определения параметров качества холодной воды на этот период собственники жилого помещения могут обратиться с письменным заявлением в Роспотребнадзор, указав свой адрес и контактный телефон.

Да!
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