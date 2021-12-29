Жители Кузбасса пожаловались на подачу вонючей грязи в дома

Житель Краснобродского района в Сети разместил кадры, как из водопроводов в квартиры и дома людей течет вонючая грязь. По словам очевидцев, качество воды резко ухудшилось после полного отключения водоснабжения, которое продлилось на протяжении практически всего дня с 8:00 до 19:15.

– Интересно, обрабатывают ее или нет и кто этот вопрос контролирует? (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – задался вопросом автор поста.

При этом в комментариях подписчики сообщества заверили, что неудобства носят временный характер и в скором времени подача чистой воды из-под крана снова возобновится.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города возмутились ржавой водой, которая бежит у них из крана.