Жители Кузбасса пожаловались на многократное увеличение цен на лекарства в регионе

В социальных сетях подписчица главы Кузбасса сообщила о внезапном подорожании не самого редкого лекарства. По ее словам, препарат объемом 100 мл около месяца назад стоил 60 рублей, однако его цена резко увеличилась до примерно 250 рублей.

- За месяц он подорожал в 5 раз! В 5! Что случилось? Кто-нибудь за этим следит или нет? - задалась вопросом жительница региона.

Кроме того, она добавила, что в разных аптеках цена практически не отличается.

Другие пользователи также отметили заметное подорожание лекарств и обратили внимание и на продукты, которые также начали прибавлять в цене.