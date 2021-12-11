Жители Кузбасса пожаловались на многократное увеличение цен на лекарства в регионе

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Кузбассовцы обратили внимание на сильное подорожание лекарственных средств в аптеках региона. Соответствующую жалобу они адресовали губернатору Сергею Цивилеву.

В социальных сетях подписчица главы Кузбасса сообщила о внезапном подорожании не самого редкого лекарства. По ее словам, препарат объемом 100 мл около месяца назад стоил 60 рублей, однако его цена резко увеличилась до примерно 250 рублей.

- За месяц он подорожал в 5 раз! В 5! Что случилось? Кто-нибудь за этим следит или нет? - задалась вопросом жительница региона.

Кроме того, она добавила, что в разных аптеках цена практически не отличается.


Другие пользователи также отметили заметное подорожание лекарств и обратили внимание и на продукты, которые также начали прибавлять в цене.

Да!
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