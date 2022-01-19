Жители Кузбасса оказались вынуждены выживать без холодной воды

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О своей напасти в Сети рассказали жители села Безруково Новокузнецкого района, которые вынуждены выживать в своих домах без холодной воды. Информация появилась на платформе "Кузбасс Онлайн".

По словам интернет-пользователей, подача холодного водоснабжения прекращена в селе Безруково с утра воскресенья, 16 января, на улице Первомайская. При этом люди неоднократно подавали жалобы на неудобства, но ответственная организация никаких мер по устранению неполадки до сих пор не приняла, следует из текста сообщения.


Стоит отметить, что в Сети на аналогичную ситуацию пожаловались и новокузнечане, проживающие в деревне Митино. Сообщается, что из-за прорыва трубы люди оказались вынуждены жить без воды.

К моменту публикации официального ответа от администрации сервиса на вопросы граждан нет.

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