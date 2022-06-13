Жители Кузбасса обнаружили страуса в водах Томи

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Фото:  

В Кемеровской области люди удивились необычной птице, которая невозмутимо плескалась в воде Томи.

Интернет-пользователи в Сети распространили видео с плывущим страусом. Как оказалось, водные процедуры крупная птица устроила в Томи недалеко от села Березово Кемеровского района.

– Кто страуса потерял!? – поинтересовался автор.

Судя по видео, пернатое существо невозмутимо передвигается по воде в момент, когда за нимум на лодке ведут слежку очевидцы. В комментариях к публикации некоторые предположили, что страус мог сбежать с местного ранчо.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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