Жители Кузбасса обнаружили страуса в водах Томи

Интернет-пользователи в Сети распространили видео с плывущим страусом. Как оказалось, водные процедуры крупная птица устроила в Томи недалеко от села Березово Кемеровского района.

– Кто страуса потерял!? – поинтересовался автор.

Судя по видео, пернатое существо невозмутимо передвигается по воде в момент, когда за нимум на лодке ведут слежку очевидцы. В комментариях к публикации некоторые предположили, что страус мог сбежать с местного ранчо.