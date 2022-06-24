Жители Кузбасса назвали самую стрессовую профессию

Больше остальных на рабочем месте испытывают стресс операторы call-центра. По результатам исследования сервиса "Зарплата.ру" оказалось, что свой голос названному варианту отдали сразу 15% опрошенных жителей Кемеровской области. В тройку лидеров также попали учителя, которых выбрали 14% респондентов и таксисты с 13%.

При этом сильнее всего на трудовом месте кузбассовцев нервирует большой объем работы, а вот другой распространенной причиной раздражения сотрудников стал ненормированный график. Также участники голосования добавили в список неприятных моментов слишком быстрый темп выполнения рабочих обязанностей и ссоры с коллегами.

В исследовании приняли участие 2 000 граждан из разных сфер деятельности.