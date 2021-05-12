Жители Кузбасса нашли в Томи труп

0
Фото:  

На берегу Томи в Междуреченске обнаружили мертвого мужчину, который пробыл в реке несколько месяцев.

Инцидент произошел в Междуреченске возле завода КПДС на берегу Томи. На место происшествия прибыли следователи, по их оценкам, тело пробыло в воде несколько месяцев, начиная с февраля.

– Примеры погибшего: рост 165 сантиметров, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, карие глаза, темно-короткие коричневые волосы, щетина. Какая-либо одежда отсутствовала, – сообщила следователь "Кванту".

Из-за того, что погибший долгое время был в реке, сразу установить его личность не удалось. В настоящее время стражи порядка выясняют эту информацию и просят сообщить, если у кого-то пропал знакомый, подходящий под описание, позвонив по номерам (38475) 6-47-12 и 2-14-55.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24966

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined