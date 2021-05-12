Жители Кузбасса нашли в Томи труп

Инцидент произошел в Междуреченске возле завода КПДС на берегу Томи. На место происшествия прибыли следователи, по их оценкам, тело пробыло в воде несколько месяцев, начиная с февраля.

– Примеры погибшего: рост 165 сантиметров, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, карие глаза, темно-короткие коричневые волосы, щетина. Какая-либо одежда отсутствовала, – сообщила следователь "Кванту".

Из-за того, что погибший долгое время был в реке, сразу установить его личность не удалось. В настоящее время стражи порядка выясняют эту информацию и просят сообщить, если у кого-то пропал знакомый, подходящий под описание, позвонив по номерам (38475) 6-47-12 и 2-14-55.