Жители Кузбасса добровольно перевели незнакомцам около 14 млн рублей за неделю

2
Фото:  

В Кемеровской области за минувшую неделю местные жители самостоятельно передали интернет-мошенникам около 14 миллионов рублей.

Согласно данным прокуратуры Кузбасса, по состоянию на 30 сентября в регионе жертвами мошенников стали 4 154 человека. За прошедшую неделю это число увеличилось на 46.


Отмечается, что все преступления проходили с помощью интернета. Мошенники использовали социальные сети, сделки купли-продажи и различные торговые площадки. Злоумышленники представлялись своим жертвам сотрудниками банков, полиции или ФСБ, покупателями или продавцами, а также родственниками и знакомыми.


Таким образом, за неделю обманным путем мошенникам удалось заполучить 13 702 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29693

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined