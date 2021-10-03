Жители Кузбасса добровольно перевели незнакомцам около 14 млн рублей за неделю

Согласно данным прокуратуры Кузбасса, по состоянию на 30 сентября в регионе жертвами мошенников стали 4 154 человека. За прошедшую неделю это число увеличилось на 46.

Отмечается, что все преступления проходили с помощью интернета. Мошенники использовали социальные сети, сделки купли-продажи и различные торговые площадки. Злоумышленники представлялись своим жертвам сотрудниками банков, полиции или ФСБ, покупателями или продавцами, а также родственниками и знакомыми.

Таким образом, за неделю обманным путем мошенникам удалось заполучить 13 702 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.