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Жители крупного кузбасского города сообщили о подорожании проезда

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Пользователи Сети заявили, что в одном из городов Кемеровской области вновь подорожал проезд на общественном транспорте.

Прокопчане в социальных сетях сообщили, что в некотором транспорте выросла стоимость проезда. В подтверждение своих слов горожане приложили к посту снимок, на котором запечатлено якобы размещенное в автобусе №120 объявление. Из него следует, что со 2 июня текущего года, на маршрутах, которые обслуживаются индивидуальными предпринимателями, цена за поездку увеличивается до 35 рублей. При этом не уточняется, действует ли при этом деление на оплату безналичным и наличным способом.

‒ "Это не нормально вы совсем", "Топливо не дорожало, запчасти на Пазиках российские. Это просто прихоть частников?", "Я в шоках вчера ехал на 120 30 рубл сегодня 35 рубл", ‒ высказались горожане.

Чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также уточнить причины подорожания, корреспондент AVOKADO обратился в администрацию Прокопьевска. Данные уточняются.

Фото:  
Да!
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