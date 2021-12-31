Жители кемеровской многоэтажки рассказали о ночном пожаре

Пользователи Сети опубликовали фотографии, сделанные 31 декабря на улице Халтурина, 23 в Кемерове. На снимках видно, что у многоквартирного дома стоят вышедшие на улицу жильцы, а рядом находятся несколько автомобилей экстренных служб. По словам очевидцев, в общежитии, расположенном в Кировском районе города, произошел пожар. Отдельные кадры были сделаны в 1:30. По ним видно, что возгорание произошло в нижней части здания, при этом кемеровчане отмечают, что дым поднимался до уровня девятого этажа.
– Пожарники разбудили, нет ли задымления в квартире, – рассказал один из жильцов многоэтажки.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово
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