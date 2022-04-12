Жители кемеровского района пожаловались на острую нехватку транспорта

0
Фото:  

Жители одного из районов областного центра пожаловались на острую нехватку общественного транспорта, в связи с чем автобусы фактически каждый день очень "густо" заполнены людьми.

Речь идет о Южном, жители которого в Сети возмутились нехваткой общественного транспорта, из-за чего все пассажиры вынуждены в тесноте выбираться в центр города и обратно.

– <...> Катастрофически просто не хватает транспорта на Южном. Не понимаю распределения маршрутов, почему где-то пусто, а где-то густо?, – поинтересовался горожанин.

Так, женщина рассказала интернет-пользователям, что на днях на остановке "Химбанк" люди едва смогли уместиться в автобусе, понимая, что ожидать следующий бессмысленно, по расписанию его не будет. В связи с такими обстоятельствами все пассажиры были вынуждены всеми силами впихиваться во внутреннюю часть транспорта.

– Почему нельзя перераспределить транспорт? – задалась она вопросом.

Неравнодушная ситуацией рассказчица заявила, что из-за недостатка автобусов на маршрутах дети не успевают вовремя добраться до школ, а взрослые опаздывают на работу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35316

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined