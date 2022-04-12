Жители кемеровского района пожаловались на острую нехватку транспорта

Речь идет о Южном, жители которого в Сети возмутились нехваткой общественного транспорта, из-за чего все пассажиры вынуждены в тесноте выбираться в центр города и обратно.

– <...> Катастрофически просто не хватает транспорта на Южном. Не понимаю распределения маршрутов, почему где-то пусто, а где-то густо?, – поинтересовался горожанин.

Так, женщина рассказала интернет-пользователям, что на днях на остановке "Химбанк" люди едва смогли уместиться в автобусе, понимая, что ожидать следующий бессмысленно, по расписанию его не будет. В связи с такими обстоятельствами все пассажиры были вынуждены всеми силами впихиваться во внутреннюю часть транспорта.

– Почему нельзя перераспределить транспорт? – задалась она вопросом.

Неравнодушная ситуацией рассказчица заявила, что из-за недостатка автобусов на маршрутах дети не успевают вовремя добраться до школ, а взрослые опаздывают на работу.