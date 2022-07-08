Жители кемеровского района массово опоздали на работу из-за поломки трамвая

Сегодня утром жители Рудничного района столицы Кузбасса на себе ощутили проблемы с транспортом. Оказалось, что в час пик сломался трамвай №10, из-за чего гражданам стало сложно покинуть родной район. Так, некоторые и вовсе из-за этого опоздали на рабочие места, о чем пишет VSE42.RU.

В свою очередь в КЭТК корреспонденту AVOKADO объяснили, что движение электровагонов на обозначенном участке оказалось затруднено из-за того, что около восьми утра произошла техническая поломка трамвая. По этой причине водитель высадил всех пассажиров на остановке "Сельский рынок" и уехал на ремонт.

Стоит отметить, что вместо этого на линию выдвинулся другой транспорт. На момент выхода новости движение на кемеровской "Радуге" полностью восстановлено.