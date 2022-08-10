Жители кемеровского поселка пожаловались на воду с запахом помоев

Житель поселка Новостройка (Кемеровский район) опубликовал в социальных сетях жалобу о плохом качестве проточной воды, проникающей в дома из-под кранов. По словам автора сообщения, от жидкости исходит неприятный запах, от которого невозможно избавиться даже при использовании фильтров.

– Воняет какими-то помоями, хотя я установил три магистральных фильтра, – сказал интернет-пользователь.

Он также добавил, что такую воду нельзя не только употреблять, но и даже стирать в ней личные вещи, поскольку они после полоскания приобретают такой же запах.

В ответ на обращение представители администрации Кемеровского МО сообщили, что в ближайшем будущем возводить водоочистные станции в поселке не будут. И поэтому граждан следует потерпеть. Соответствующие работы запланированы на 2023 год.