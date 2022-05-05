Жители кемеровского поселка пожаловались на удушливую пыль от дороги

Так, со слов жителей кемеровского села, пыль поднимают автомобилисты, которые активно используют дорогу вдоль улицы Светлая.

– Причем пыль техническая от отсева при дроблении щебня. Все автомобили проезжают через нашу улицу на новые отстраивающиеся улицы, расположенные за нашей, – следует из сообщения.

Для разрешения своей проблемы граждане обращались в местную администрацию, где глава поселения якобы отвечал, что в бюджете нет денег для отсыпки указанного участка, поскольку эти работы предусмотрены только в 2024 году, а до этого времени всем недовольным следует терпеть.

Однако это не удовлетворило заявителей. К слову, они обратили внимание и на то, что рабочие по неизвестным причинам и сами поднимают пыль при помощи грейдеров. Правда об этом инциденте чиновник оказался не осведомлен.