Жители кемеровского поселка пожаловались на удушливую пыль от дороги

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Интернет-пользователи в кузбасском сообществе распространили информацию, что в селе Березово в Кемеровском районе люди вынуждены задыхаться из-за бездействия властей.

Так, со слов жителей кемеровского села, пыль поднимают автомобилисты, которые активно используют дорогу вдоль улицы Светлая.

Причем пыль техническая от отсева при дроблении щебня. Все автомобили проезжают через нашу улицу на новые отстраивающиеся улицы, расположенные за нашей, – следует из сообщения.

Для разрешения своей проблемы граждане обращались в местную администрацию, где глава поселения якобы отвечал, что в бюджете нет денег для отсыпки указанного участка, поскольку эти работы предусмотрены только в 2024 году, а до этого времени всем недовольным следует терпеть.


Однако это не удовлетворило заявителей. К слову, они обратили внимание и на то, что рабочие по неизвестным причинам и сами поднимают пыль при помощи грейдеров. Правда об этом инциденте чиновник оказался не осведомлен.

Да!
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