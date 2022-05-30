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Жители кемеровского двора возмутились выгулом собак в детской песочнице

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Собачники приспособили детскую песочницу для выгула домашних любимцев, чем не на шутку разозлили жителей кузбасской столицы.

Жалоба на собачников появилась в сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте". По словам интернет-пользователя, владельцы животных решили, что их питомцы могут справлять свою нужду в песке, предназначенном для детских развлечений, в числе которых и изготовление несъедобных "куличей". Речь идет об игровой зоне во дворе многоквартирного дома на Московском проспекте, 8.

– Это уже полнейшая деградация. Ведь эта песочница для совсем маленьких детей, которые все руками трогают... Неужели у этой женщины хоть малейшего воспитания нет? – поинтересовался автор снимка.

В комментариях аудитория паблика поддержала негодование рассказчика. Некоторые посоветовали гражданам не снимать любителей животных "в тихую", а подойти и сделать замечание.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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