Жители кемеровских домов оказались в опасности из-за воспламеняющейся свалки

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Жители столицы Кузбасса пожаловались на нежелание мусорщиков выполнять уборку улиц, из-за чего жители частных домов подвергаются смертельной опасности.

Со слов автора поста в сообществе в социальной сети, нелицеприятную "картину", что на фотографиях, жители столицы Кузбасса наблюдают у дома №24 по улице Карская. Интернет-пользователь указал, что куча мусора периодически горит, из-за чего на указанный адрес неоднократно выезжали пожарные.

Данная картина наблюдается уже около месяца, контейнер ставят прям на гору мусора. Вчера приехал самосвал и трактор, посмотрели и уехали, следует из текста.

Отмечается, что местные граждане неоднократно жаловались на захламленный двор, но безрезультатно. В комментариях аудитория предложила не ждать людям помощи от властей и других ответственных за уборку лиц, а самим собраться и выйти на субботник.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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