Жители кемеровских домов оказались в опасности из-за воспламеняющейся свалки

Со слов автора поста в сообществе в социальной сети, нелицеприятную "картину", что на фотографиях, жители столицы Кузбасса наблюдают у дома №24 по улице Карская. Интернет-пользователь указал, что куча мусора периодически горит, из-за чего на указанный адрес неоднократно выезжали пожарные.

– Данная картина наблюдается уже около месяца, контейнер ставят прям на гору мусора. Вчера приехал самосвал и трактор, посмотрели и уехали, – следует из текста.

Отмечается, что местные граждане неоднократно жаловались на захламленный двор, но безрезультатно. В комментариях аудитория предложила не ждать людям помощи от властей и других ответственных за уборку лиц, а самим собраться и выйти на субботник.