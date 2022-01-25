Жители Кемерова высказали недовольство о новой построенной школе

В Кемерове, недалеко от Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева, построили новую школу. По окончании строительства группа, собранная из родителей будущих учеников, прошлась по зданию и оказались недовольны.

Неравнодушный родитель приложил несколько видеороликов, подтверждающих его слова. В основном мужчина отметил цветовую палитру. По его мнению, выбранные оттенки будут мешать ученикам и отвлекать внимание.

Также мужчину задела отделка стен. Данный материал повышает уровень травмоопасности игр на перемене. Родитель раскритиковал неровность потолков и отсутствие пешеходной дороги к школе

— Получается, что нам обещали комфортабельную, современную, безопасную, функциональную школу, а в итоге мы должны согласиться на то, что построили, — подытожил гневный пост подписчик.

Новость собрала множество комментариев, среди которых есть и сообщения от людей, входивших в ту же комиссию.