Житель кузбасской столицы сокрушается по поводу того, как водитель новых городских автобусов относятся к рабочему месту. Он считает, что чрезмерное развешивание различных "украшений" избыточно для транспорта.

– Крепят шильдики, наклейки, обвешивают кабины шторами, вымпелами, в современном обществе это называется "колхоз-тюнинг", результатом подобных действий является испорченный эстетический облик, автобусы выглядят как фуры дальнобойщиков, – рассказал горожанин.

По мнению местного жителя, подобные инициативы сказываются на общем восприятии города, портя его имидж, поскольку "современные автобусы столицы Кузбасса" захламлены лишними элементами. Кемеровчанин уточнил, что при проведении мероприятий международного уровня в областном центре такие автобусы будут выделяться и плохо выглядеть.

Автор публикации посчитал, что оптимальным решением проблемы будет ввести запрет на изменения в салоне, который будет подкреплен регламентом, предусматривающим санкции за нарушения.

По информации горадминистрации, размещенной на платформе "Кузбасс.Онлайн", жалоба передана руководителям пассажирских транспортных компаний для принятия соответствующих мер.