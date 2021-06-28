Жители Кемерова сообщили о стихийной свалке рядом со стройкой нового ледового спорткомплекса

Ситуация, как отметили собеседники сайта из поселка «Новый», сложилась почти сразу же после того, как активная фаза работ на стройке ледового спорткомплекса «Сосновый» подошла к завершению.
Весь мусор, остающийся от деятельности строителей на объекте, по словам местной жительницы, свозится и складируются рядом со стройплощадкой - в частный сектор. Именно там расположены дома, жители которых начали замечать недалеко от них кирпичи, камни, арматуры, а также шифер.
Фото: VSE42.Ru
Обстоятельства, с которыми столкнулись кемеровчане, заставили их обратиться в полицию. Тем не менее, ситуация никак не разрешилась и спустя 10 дней после встречи с правоохранителями.
– Показуха! Строят красивые здания и тут же людям свалку, – приводят цитату горожанки в издании.
Также местные жители обратили внимание журналистов на то, что строители повреждают и грунтовую дорогу в поселке из-за того, что ездят по ней на крупногабаритном транспорте, подчеркивая, что для таких машин она не предназначен. На тяжелой технике рабочие привозят в населенный пункт отходы.
Видео: VSE42.Ru
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