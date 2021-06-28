Жители Кемерова сообщили о стихийной свалке рядом со стройкой нового ледового спорткомплекса

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Строительные отходы "реками" выложились близ жилых домов, расположенных недалеко от объекта возведения нового ледового дворца в Рудничном районе областной столицы Кузбасса. С соответствующей жалобой на рабочих местные жители обратились в редакцию VSE42.Ru.

Ситуация, как отметили собеседники сайта из поселка «Новый», сложилась почти сразу же после того, как активная фаза работ на стройке ледового спорткомплекса «Сосновый» подошла к завершению.


Весь мусор, остающийся от деятельности строителей на объекте, по словам местной жительницы, свозится и складируются рядом со стройплощадкой - в частный сектор. Именно там расположены дома, жители которых начали замечать недалеко от них кирпичи, камни, арматуры, а также шифер.

Фото: VSE42.Ru

Обстоятельства, с которыми столкнулись кемеровчане, заставили их обратиться в полицию. Тем не менее, ситуация никак не разрешилась и спустя 10 дней после встречи с правоохранителями.

– Показуха! Строят красивые здания и тут же людям свалку, – приводят цитату горожанки в издании.

Также местные жители обратили внимание журналистов на то, что строители повреждают и грунтовую дорогу в поселке из-за того, что ездят по ней на крупногабаритном транспорте, подчеркивая, что для таких машин она не предназначен. На тяжелой технике рабочие привозят в населенный пункт отходы.

Видео: VSE42.Ru

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