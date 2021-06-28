Жители Кемерова сообщили о стихийной свалке рядом со стройкой нового ледового спорткомплекса

Ситуация, как отметили собеседники сайта из поселка «Новый», сложилась почти сразу же после того, как активная фаза работ на стройке ледового спорткомплекса «Сосновый» подошла к завершению.

Весь мусор, остающийся от деятельности строителей на объекте, по словам местной жительницы, свозится и складируются рядом со стройплощадкой - в частный сектор. Именно там расположены дома, жители которых начали замечать недалеко от них кирпичи, камни, арматуры, а также шифер.