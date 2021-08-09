Жители Кемерова с появлением тумана массово пожаловались на едкий запах

Сообщения от недовольных жителей кузбасской столицы стали появляться из разных районов города. По словам девушки, которая проживает на Притомском проспекте, рано утром она проснулась от неприятного запаха.

-Проснулась от резкого запаха, подумала что что-то горит, выйдя на балкон- поняла! Ужасно едкий запах, режет глаза! - написала горожанка.

Через некоторое время сообщение поступило от кемеровчанина на проспекте Октябрьском. Он отметил, что вместе с туманом запах появился около Областной клинической больницы.

- Экология на высшем уровне. Запах ужасный, - заявил мужчина.

В то же время в комментариях многие жители не согласились с авторами жалоб, а наоборот, рассказали, что запаха на самом деле нет.

В Кемеровском гидрометцентре журналисту AVOKADO сообщили, что несмотря на появление краткосрочного тумана, атмосфера в городе остается чистой за счет осадков и высокого уровня влажности. Запаха при этом по определению быть не может, поскольку для этого нет подходящей синоптической обстановки.