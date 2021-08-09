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Жители Кемерова с появлением тумана массово пожаловались на едкий запах

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Кемеровчане в социальных сетях стали жаловаться на неприятный запах, который появился на улице утром 9 августа вместе с туманом. Ситуацию прокомментировали синоптики.

Сообщения от недовольных жителей кузбасской столицы стали появляться из разных районов города. По словам девушки, которая проживает на Притомском проспекте, рано утром она проснулась от неприятного запаха.

-Проснулась от резкого запаха, подумала что что-то горит, выйдя на балкон- поняла! Ужасно едкий запах, режет глаза! - написала горожанка.

Через некоторое время сообщение поступило от кемеровчанина на проспекте Октябрьском. Он отметил, что вместе с туманом запах появился около Областной клинической больницы.

- Экология на высшем уровне. Запах ужасный, - заявил мужчина.

В то же время в комментариях многие жители не согласились с авторами жалоб, а наоборот, рассказали, что запаха на самом деле нет.


В Кемеровском гидрометцентре журналисту AVOKADO сообщили, что несмотря на появление краткосрочного тумана, атмосфера в городе остается чистой за счет осадков и высокого уровня влажности. Запаха при этом по определению быть не может, поскольку для этого нет подходящей синоптической обстановки.

Да!
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