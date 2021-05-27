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Жители Кемерова пожаловались на дефицит сведений о пунктах первой помощи при укусе клеща

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Кемеровчане рассказали, что существует нехватка информации о местах в городе, где можно снять присосавшегося клеща и поставить прививку от энцефалита.

Жители кузбасской столицы находятся в замешательстве: они не знают, куда можно обратиться в случае опасности заражения клещевым энцефалитом.

– Недавно присосался, я вся на панике, бегом в травмпункт, а там очередь огромная. Не знаю, куда еще можно сходить, чтобы клеща сняли и укол сделали, – рассказала горожанка VSE42.Ru.

В ответ на запрос редакции Министерство здравоохранения Кузбасса предоставило точный перечень учреждений, куда кемеровчане могут обратиться за помощью в случае обнаружения присосавшегося клеща. Так, подобные услуги оказываются в девяти пунктах по городу:

  • детская клиническая больница № 1;
  • детская клиническая больница № 2;
  • городская клиническая больница № 4;
  • городская клиническая поликлиника № 5;
  • детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова;
  • больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского;
  • городская клиническая больница № 11;
  • консультативно-диагностический центр имени И. А. Колпинского;
  • кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша.

Следует обратить внимание, что в больницах №№2, 4 и 11, а также в поликлинике №5 исследование клеща не проводится. Это значит, что в этих учреждениях не смогут дать ответ, переносит ли присосавшийся паразит инфекцию, отметили в ведомстве.


По информации кемеровского врача-невролога, получить вакцину от клещевого энцефалита только в случае подтверждения того, что клещ является переносчиком заболевания. Тем не менее, он отмечает, за время проведения исследования вирус может распространиться и попасть в кровь, пишет издание.

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