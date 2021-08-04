Жители Кемерова показали затопленные улицы города на видео

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Фото:  

Сегодня, 4 августа, на Кемерово обрушилась большое количество осадков, которое превратило городские улицы в глубокие реки. В распоряжении редакции AVOKADO появились видео, на которых запечатлены последствия сильного ливня.

На кадрах видно, что некоторые улицы центральной части Кемерова оказались полностью затоплены. Речь идет об улицах Николая Островского и Кирова, а также о прилегающих к ним. Уровень воды при этом достигал номеров некоторых машин, наполовину скрывая колеса.

Последствия непогоды распространялись и на тротуары, которые также оказались затоплены.

Ранее редакция AVOKADO публиковала фоторепортажи с заполненных водой улиц Кемерова. Помимо этого, буйство стихии также отразилось на движении общественного транспорта и на подаче электричества.

Да!
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