Жители Кемерова показали затопленные улицы города на видео

На кадрах видно, что некоторые улицы центральной части Кемерова оказались полностью затоплены. Речь идет об улицах Николая Островского и Кирова, а также о прилегающих к ним. Уровень воды при этом достигал номеров некоторых машин, наполовину скрывая колеса.
Последствия непогоды распространялись и на тротуары, которые также оказались затоплены.
Ранее редакция AVOKADO публиковала фоторепортажи с заполненных водой улиц Кемерова. Помимо этого, буйство стихии также отразилось на движении общественного транспорта и на подаче электричества.
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