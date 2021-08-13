Жители Кемерова почувствовали волны от утреннего землетрясения

Частично волны от сильного сейсмособытия почувствовали кемеровчане, проживающие в Центральном, Заводском и Ленинском районах, рассказали в горадминистрации.
– По информации, полученной городским управлением по делам ГО и ЧС через дежурного сейсмической станции, магнитуда колебаний, дошедших до территории г. Кемерово, слаба и аппаратурой не фиксируется, – отметили в мэрии.
Ситуация находится на контроле оперативных служб города, уточняется в сообщении.
Ранее мы сообщали о мощном землетрясении интенсивностью 7 баллов, произошедшем в центре Кузбасса. Власти Новокузнецка теперь обследуют жилые дома и соцобъекты города.
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