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Жители Кемерова почувствовали волны от утреннего землетрясения

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Кемеровчане в разных районах города ощутили колебания домов в результате мощного землетрясения в центре региона. В этой связи поступали обращения в экстренные службы.

Частично волны от сильного сейсмособытия почувствовали кемеровчане, проживающие в Центральном, Заводском и Ленинском районах, рассказали в горадминистрации.

– По информации, полученной городским управлением по делам ГО и ЧС через дежурного сейсмической станции, магнитуда колебаний, дошедших до территории г. Кемерово, слаба и аппаратурой не фиксируется, – отметили в мэрии.

Ситуация находится на контроле оперативных служб города, уточняется в сообщении.


Ранее мы сообщали о мощном землетрясении интенсивностью 7 баллов, произошедшем в центре Кузбасса. Власти Новокузнецка теперь обследуют жилые дома и соцобъекты города.

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