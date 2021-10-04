Жители Кемерова обвинили директоров двух школ в массовом увольнении учителей

Как отметили горожане, речь идет о школах №28 и №91 в Ленинском районе Кемерова. В первой, по словам местных жителей, происходит "массовая зачистка учителей" по инициативе нового директора. При этом отмечается, что сотрудники были уволены якобы "ни за что". Во втором учреждении сокращение "неугодных" преподавателей также связывают с новым руководством.

- В итоге из всего коллектива работают 4 человека, а половина новых кадров пришла без специального образования! - написала кемеровчанка.

Вскоре ситуацию прокомментировали в управлении образования города Кемерово. Как сообщается, директор МБОУ СОШ 28 назначена на должность в августе этого года. С этого момента учреждение покинули два учителя: педагог-организатор и преподаватель английского. Один решил сменить деятельность, а другой ушел по собственному желанию. За этот же период в школу устроились семь специалистов, включая педагога-психолога и социального педагога. Свои функции школа исполняет в полном объеме и согласно расписанию.

Что касается МБОУ СОШ 91, то ее директор начала работу в августе 2019 года. С того момента из учреждения уволились 13 педагогов пенсионного возраста и еще 9 учителей по ряду других причин, среди которых переезд, смена школы, состояние здоровья и прочее.

Представители кемеровского управления образования отметили, что обе школы работают в обычном режиме.