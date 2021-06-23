Жители Кемерова нашли объяснение проблемам с общественным транспортом

Жительница кузбасской столицы сообщила о дефиците транспорта на маршрутах № 23 "ост. ж/д вокзал – ост. училище № 77" и № 64т "ост. Оптово-розничная ярмарка – ост. Медицинский институт". По ее словам, ранее движение автобуса № 23 не вызывало нареканий, однако сейчас на линию выходит всего одна-две единицы транспорта. Такой же недостаток наблюдается и по маршруту № 64т.

Как выяснилось, проблемы с количеством автобусов № 23 связаны с процедурой передачи недавно закупленной техники от предыдущего перевозчика к муниципальному. Из-за этого на линию автобусы выходят не в полном составе, однако после оформления лизинговой документации транспорта станет больше.

Что касается маршрута № 64т, то в данном случае проблема заключается в сохраняющемся дефиците водительского состава, что влечет недовыпуск транспортных средств. Об этом сообщается на портале "Кузбасс.Онлайн".