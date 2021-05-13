Жители еще одного кузбасского города лишатся отопления на неделе

Завершение отопительного сезона начнется в субботу, 15 мая, на территории всего Гурьевского муниципального округа. Организация мероприятия обусловлена тем, что среднесуточная температура на территории кузбасского района более пяти дней продержалась в районе выше +8°С.

– 15 мая в 8 часов утра в Гурьевском округе закончится отопительный сезон <...> Более пяти суток средняя температура на улице поднимается выше +8 градусов, – сообщил на своей странице глава Гурьевского муниципального округа в социальных сетях.

Также Черданцев отметил, что ресурсоснабжающим организациям округа было рекомендовано прекратить подачу тепла в жилой фонд.