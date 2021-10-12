Жители еще одного города в Кузбассе останутся без холодной воды

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Подача холодного водоснабжения будет приостановлена в некоторый районах города Белово из-за ремонтных работ.

Об отключении рассказали представители местной администрации. Они отметили, что холодная вода не будет поступать в дома пользователей с 00:00 среды, 13 октября, и до 8:00 четверга, 14 октября, включительно.


Временные неудобства придется испытать жителям домов в центральной части города: пгт Инского, Нового Городка, микрорайона Бабанаково и др. районов, в которые вода поступает от Уропского водовода.


Предстоящее ограничение подачи воды связано с врезкой реконструированного дюкера в районе деревни Коротково и с врезкой запорной арматуры на тепловых сетях 33 котельной.


Также в Белове предстоит отключение теплоснабжения в пгт Новый Городок, микрорайона Бабанаково, а также центральной части города в районе ЦДК, улиц Советской и Железнодорожной и иных потребителей, получающих тепло и горячую воду от 30, 33, 34 котельных.

Да!
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